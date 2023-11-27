Пекин, 27 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая не комментирует безосновательные сообщения СМИ о якобы имеющих место планах Москвы и Пекина построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной российской территорией. Об этом 27 ноября заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь.

Илья Питалев/РИА Новости

«Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу её комментировать», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября американская газета The Washington Post написала, что Россия и Китай рассматривают возможность строительства тоннеля под Крымским мостом для обеспечения безопасности перевозок в регион. Издание утверждало, что спецслужбы киевского режима перехватили письма представителей Китайской железнодорожной строительной корпорации, якобы заявившей о готовности строить такой объект на условиях полной конфиденциальности.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту публикацию чушью, не стоящей комментария.

Украинская армия неоднократно пыталась осуществить атаки на Крымский мост. А глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители Киева называли инфраструктурный объект «законной военной целью».