Москва, 27 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российский певец Егор Крид (Булаткин) потребовал взыскать миллион рублей с Лиги безопасного интернета и её главы Екатерины Мизулиной. Об этом сообщили 27 ноября в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певец Егор Крид

В иске певец попросил суд признать сведения, распространённые о нём организацией, не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Крид также потребовал компенсацию в размере один миллион рублей.

Предварительное заседание по иску Крида суд назначил на 14:00 мск 14 декабря.

Поводом для иска стали слова Мизулиной, произнесённые на XII Международном форуме безопасного интернета. Глава Лиги безопасного интернета назвала Крида «главным скамером (мошенником) страны». Мероприятие прошло в конце апреля.

В марте Мизулина в Telegram-канале заявила, что Крид в соцсетях размещает незаконную рекламу онлайн-казино. В прошлом месяце она заявила, что в отношении артиста и ещё нескольких блогеров проводят проверку из-за незаконной деятельности по организации и рекламе азартных игр.

ИА Регнум 19 ноября сообщило, что Крид подал против Мизулиной иск. Замоскворецкий суд зарегистрировал его 16 ноября.