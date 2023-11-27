* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 ноября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Суд оштрафовал блогера Максима Каца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей за неуказание своего статуса в публикациях в соцсетях, сообщили 27 ноября в Хорошёвском суде Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Судья признал Каца виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иноагета).

Как сообщало ИА Регнум, иностранным агентом Каца признали в июле 2022 года. В России его объявили в международный розыск. Он в апреле 2022 года опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населённых пунктов и гражданских лиц на Украине в ходе спецоперации. В августе 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Каца к восьми годам колонии, признав виновным в распространении фейков о российских вооружённых силах.

В октябре на блогера составили протокол из-за непредоставления им отчётности как иностранного агента.

Министерство юстиции России 24 ноября включило в реестр иноагентов бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. В сообщении ведомства говорится, что Касьянов распространялнедостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против спецоперации и участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.