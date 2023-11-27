Хельсинки, 27 ноября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Правительство Финляндии должно принять политическое решение о полном закрытии границы с Россией, заявила финский вице-премьер, министр финансов Риикка Пурра в статье, опубликованной 26 ноября на её сайте.

IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

«У нас нет других вариантов. Никакие меры на границе не помогут», — заявила она.

По мнению Пурра, это необходимо для обеспечения национальной безопасности, чтобы остановить поток мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Вице-премьер также призвала добиться, чтобы система по предоставлению убежища беженцам не создавала угроз безопасности Финляндии.

«Многие страны уже действуют по-другому. Они ставят национальную безопасность и суверенитет выше права приезжать и просить убежища», — добавила Пурра.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 26 ноября заявил о возможном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. Он также предложил перенести приём заявлений о предоставлении убежища дальше из восточного региона в аэропорт или порты Хельсинки.

Власти Финляндии закрыли пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» на восточной границе 24 ноября, оставив работать КПП «Раджа-Йоосеппи». Меры ввели до 23 декабря 2023 года.

Финское правительство 18 ноября закрыло на три месяца пропускные пункты, граничащие с Ленинградской областью и Карелией. В Хельсинки объясняют эти меры стремлением оградиться от возможной волны мигрантов в Финляндию.

В МИД России такие объяснения финской назвал неуклюжими оправданиями. В Москве сообщили, что финские власти не проводили предварительных консультаций с российской стороной по закрытию пунктов пропуска.