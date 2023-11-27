Москва, 27 ноября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Россия ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает её намерение стать постоянным членом Совета безопасности ООН. Об этом 27 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления российско-бразильских дипломатических отношений.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил глава МИД, за последние годы Россия и Бразилия укрепили взаимодействие на международной арене и обе страны объединяет совпадение или близость походов по всем ключевым вопросам мировой повестки.

Лавров уточнил, что Россия и Бразилия вместе выступают за восстановление центральной, координирующей роли ООН в мировых делах, а также за создание более демократичной и справедливой структуры мира.

«Ценим самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии, направленный на реформирование институтов глобального управления и повышение в них представленности развивающихся государств. В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим коллегой из Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили обострение конфликта на Ближнем Востоке и выразили серьёзную обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения.

Кроме того, они подчеркнули принципиальную важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан и обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи.