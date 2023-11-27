Тель-Авив, Израиль, 27 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Российская сторона продолжит усилия по освобождению своих граждан из плена ХАМАС. Есть надежда, что россиян скоро освободят, заявил 27 ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «России 24».

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

«Продолжим усилия. Что касается наших соотечественников, то у нас там ещё несколько человек есть», — сообщил Викторов.

По его словам, есть надежда на то, что этих людей удастся освободить в ближайшее время. Москва планируется проверить информацию, касающуюся этих людей.

Также Викторов сообщил, что власти Израиля относятся с пониманием к действиям российского руководства по освобождению своих граждан.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 ноября сообщила, что гражданина России, освобождённого ХАМАС, зовут Рон Кривой. Она назвала действия ХАМАС жестом доброй воли и готовностью к взаимодействию в решении гуманитарных проблем.

Она добавила, что освобождение россиянина Рона Кривого стало возможным благодаря активной и настойчивой работе МИД в координации с израильскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

Как ранее сообщили представители ХАМАС, гражданина России освободили в ответ на усилия президента Владимира Путина, а также в «знак признательности российской позиции в поддержку палестинского дела».

Палестинское движение ХАМАС 7 октября атаковала тремя тысячами ракет территорию Израиля. Израильская армия начала обстрелы сектора Газа, а 27 октября — наземную операцию.