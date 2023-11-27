Челябинск, 27 ноября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. В Челябинской области мужчина набросился с ножом на двух 17-летних студенток, он причинил обеим девушкам резаные раны груди. На допросе мужчина признался, что хотел изрезать и убить молодых девушек. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 26 ноября в деревне Голубинка Челябинской области. В тот вечер 17-летняя студентка Алина (имя изменено) пришла в гости к своей бабушке вместе с одногруппницей Еленой (имя изменено). Пока девушки в одной из комнат были увлечены беседой, домой пришёл 43-летний Евгений Гущин — дядя Алины. Мужчина расположился на кухне с бутылкой крепкого спиртного.

«Когда мужчина сильно выпил, его стали раздражать разговоры молодых студенток через стену. Девушки обсуждали свои подростковые проблемы и смеялись. Гущин схватил нож и ворвался в комнату. Сначала он набросился на свою племянницу, а потом и на её подругу. Задержанный целился в грудь и нанёс обеим девушкам ранения в эту область. Девушкам удалось сбежать на улицу и вызвать полицию. Пострадавшие госпитализированы», — рассказал источник.

В настоящий момент Евгений Гущин задержан. Полицейским он объяснил, что потерпевшие его разозлили, и он хотел их убить. 26 ноября СК возбудил уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч.2, ст.105 УК РФ). По данным правоохранителей, это далеко не первое преступление, совершенное мужчиной. Он уже был судим за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ), проникновение в жилище (часть 1 статьи 139 УК РФ) и неоднократно уклонялся от административного надзора и нарушал правила, установленные судом (часть 2 статьи 314.1 УК РФ). С июня мужчина находился под административным надзором.