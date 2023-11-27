Севастополь, 27 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Тропические пресноводные животные погибли в аквариуме Севастополя из-за термального удара. Как заявил 27 ноября директор аквариума Юрий Кравцов, в зале находились 800 животных.

Кадр из видео Севастопольский аквариум

По его словам, среди пострадавших от стихии залов аквариума оказался в том числе и находившийся со стороны моря. Из-за затопления его пришлось обесточить.

«Волнами разрушило кровлю, много повреждений, вода пошла в зал, затопила зал на полтора метра. Затопило насосы, розетки, обогреватели. Затопило аквариумы», — рассказал Кравцов «РИА Новости».

Директор отметил, что в зале жили животные с четырёх континентов, около 40-50 видов из Африки, Южной Америки, Камбоджи и других мест. Панцирные щуки прожили в аквариуме 20 лет, пираньи — 15 лет. Все пресноводные животные погибли из-за термального удара, когда в зал поступила холодная морская вода. В настоящий момент идёт разбор завалов. Похожий инцидент уже происходил в севастопольском аквариуме в 2007 году.

Приход средиземноморского циклона в Крым вызвал шторм с ливнями и ураганный ветер. Многие сёла оказались обесточены, повалило деревья, повредило газопроводы, волны залили прибрежные районы Евпатории. Трассу Саки — Евпатория перекрыли и организовали объезд.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в тот же день о гибели более 500 животных из-за затопления, вызванного циклоном. Он также рассказал о повреждениях в Институте биологии южных морей, где серьёзно пострадали четыре научные лаборатории, и об обрушении причальной стены в Радиобиологическом корпусе. Как подчеркнул глава региона, штормовое предупреждение всё ещё остаётся в силе, ожидаются дождь и мокрый снег, скорость ветра до 25–30 метров в секунду.