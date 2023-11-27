Ливерпуль, Великобритания, 27 ноября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» первым в истории Английской Премьер-лиги провёл 500 «сухих матчей», сообщил сайт Squawka в Twitter.

Petter Arvidson/Global Look Press

Футбольный клуб в ходе чемпионата Англии поставил уникальный рекорд, обыграв «Эвертон» со счётом 3:0. На счету «МЮ» оказалось 500 «сухих» матчей в АПЛ.

Второй в АПЛ по количеству матчей на ноль — клуб «Черси» (476 игр), третий — «Ливерпуль» (460), четвёртый — «Арсенал» (456). У «Эвертона» на счету 361 «сухих» матчей, у «Манчестер Сити» — 351.

Встреча «МЮ» с «Эвертоном» состоялась 26 ноября в Ливерпуле в рамках 13‑го тура чемпионата Англии по футболу. Голы забили Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.

«МЮ» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. В его активе 24 очка. Лидирует в АПЛ «Арсенал» с 30 очками.