Москва, 27 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Перспективы первой марсианской экспедиции, роль искусственного интеллекта и писателей-фантастов в освоении космоса обсудили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Цикл лекций о космических пилотируемых программах «Звёздам нужен человек» прошёл 26 ноября в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация», сообщили на сайте Российского общества «Знание».

Артем Геодакян/ТАСС

Преподаватель инженерно-космической школы «ВОЕНМЕХ» Андрей Емельянов выступил с лекцией «Жюль Верн о полёте на Луну. Как это было на самом деле». Он провёл аналогию сюжетов Жюля Верна с научными разработками по освоению Луны. По его словам, наука идёт за фантазией.

«Целью выбраться за пределы земной атмосферы задавались многие ученые в XVIII веке. Можно считать, что с этого началась практическая космонавтика. В своих работах Жюль Верн представлял корабль, который отправится на Луну, в виде артиллерийского снаряда», — сказал Емельянов.

Как добавил лектор, в значительной степени это пересекается с «Лунной программой» СССР. Запуск первого аппарата к Луне состоялся в 1959 году.

Профессор кафедры «Радиоэлектронных систем управления» БГТУ «ВОЕНМЕХ» Владимир Евсеев выступил с лекцией «Человек и робот: друзья или враги». Он сравнил возможности человеческого сознания и цифрового механизма. По мнению профессора, компьютер не может замещать человека, он может только дополнять его знания.

Доцент МГТУ им. Н. Э. Баумана, руководитель специального образовательного пространства НОЦ «Передовая инженерная школа МГТУ им. Н. Э. Баумана» кандидат технических наук Всеволод Корянов рассказал об искусственном интеллекте в управлении космическими полётами. Он отметил, что предстоит преодолеть ряд барьеров, которые мешают более активному внедрению искусственного интеллекта в космическую отрасль. Как добавил Корянов, это касается кадровой подготовки и научных разработок, а также необходимости актуального программного обеспечения и техники.

Как сообщало ИА Регнум, выставка-форум «Россия» открылась в Москве на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и продлится до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года. На выставке демонстрируются важнейшие достижения страны в разных отраслях. Свои экспозиции представили 89 регионов. Выставку 15 ноября посетили послы и дипломаты из более чем 70 стран.

Менее чем за три недели работы выставки число посетителей уже превысило миллион человек. Доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв в беседе с ИА Регнум объяснил популярность выставки «Россия». По его словам, россиянам хочется видеть победы страны, подтверждение её величия, а международная выставка-форум как раз представляет достижения в разных сферах.