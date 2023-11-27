Москва, 27 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России позитивно оценивает освобождение 26 ноября из плена радикального палестинского движения ХАМАС заложника-россиянина. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, её комментарий опубликовали на сайте МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Позитивно оцениваем проявленный руководством движения ХAMAC жест доброй воли и его готовность к конструктивному взаимодействию в решении гуманитарных проблем, имеющих для нас особую важность», — сказала Захарова.

Она добавила, что освобождение россиянина Рона Кривого стало возможным благодаря активной и настойчивой работе МИД в координации с израильскими властями и Международным комитетом Красного Креста.

Дипломат обратила внимание на то, что россиянина освободили «без увязки» с договорённостями между Израилем и ХАМАС об обмене пленными из числа израильтян и палестинцев. Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян, подытожила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, для освобождения заложников Израиль может продлить гуманитарную паузу. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после разговора с президентом США Джо Байденом.

По состоянию на вечер 26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключённых из 39 человек. Группа состояла только из подростков, они прибыли в Рамаллу из израильской тюрьмы Офер, а также центра содержания «Аль-Маскобия» в Иерусалиме.

После атаки по Израилю 7 октября и вторжения на юг еврейского государства в плену у палестинского движения ХАМАС оказались по меньшей мере 200 заложников. В ответ Тель-Авив начал наносить авиаудары, а с 27 октября начал наземную операцию в секторе Газа.

Несколько недель шли переговоры о возможности освобождения пленных ХАМАС в обмен на временное прекращение огня. При посредничестве Катара и Египта сторонам конфликта удалось согласовать гуманитарное перемирие, которое началось 24 ноября. Израиль согласился освободить из своих тюрем 150 человек, преимущественно женщин и детей, в обмен на 50 израильтян и четырёхдневное перемирие.