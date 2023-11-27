Севастополь, 27 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Власти Севастополя введу в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за штормового ветра. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«По совокупности ущерб значительный, поэтому я прошу подготовить заседание комиссии по ЧС. Будем объявлять ЧС регионального значения, создавать комиссию по оценке ущерба», — сказал он.

Развозжаев уточнил, что сейчас специалистам необходимо оперативно устранить в Севастополе последствия урагана, подключив всех абонентов к энерго — и водоснабжению.

Губернатор региона отметил, что в результате шторма за медицинской помощью обратились пять человек, дворе из которых с незначительными травмами находятся в больнице, а остальным оказали первую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября Развозжаев написал, что в Севастополе в результате шторма пострадали три человека. Он добавил, что 42 автомобиля получили повреждения при падении деревьев и конструктивных элементов зданий.

Позднее в этот же день режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды ввели на территории Крыма. В результате разгула стихии на полуострове погиб один человек.