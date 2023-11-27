Москва, 27 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве обсудили работу по технологическому присоединению потребителей. Также на встрече обсуждалось повышение надежности электроснабжения региона в условиях интенсивного жилищного строительства и увеличения нагрузки в сети.

Пресс-служба ПАО «Россети» Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин

«АО «Россети Тюмень» — крупный стратегический партнер региона. От работы энергетиков зависит качество жизни наших жителей», — заявил Александр Моор. Он добавил, что Тюменская область является лидером по жилищному строительству, поэтому здесь необходимо продолжить совместную работу по повышению надежности электроснабжения и развития распределительных электрических сетей, особенно на уровне напряжения 10/0,4 кВ.

Андрей Рюмин отметил, что только для подключения льготной категории потребителей (до 150 кВт) «Россети» построили за последние два года порядка 200 км новых линий электропередачи. Обеспечено электроэнергией более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов. Всего за 2022–2023 годы выполнено более 13 тыс. договоров на технологическое присоединение.

Другой традиционный приоритет — модернизация магистральных и распределительных сетей для повышения надежности электроснабжения региона, отметил Андрей Рюмин. «В этом году объем финансирования нашей инвестиционной программы в Тюменской области составит 5 млрд руб. Планируем увеличить показатель до более чем 7 млрд рублей в 2024 году», — сказал он.

Также на встрече обсуждалась готовность энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной программы АО «Россети Тюмень» заменили более 200 км линий электропередачи, ремонту силового и коммутационного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Сформированы аварийные запасы оборудования, материалов и комплектующих. Подготовлены ремонтно-восстановительные бригады.