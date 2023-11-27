Копенгаген, 27 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. После завершения конфликта почти половина украинских беженцев, прибывших в Данию, выразила желание остаться в королевстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Копенгагенским университетом, сообщила датская телерадиокомпания Danmarks Radio.

Dimitris Aspiotis/Global Look Press

Согласно данным опроса, не хотят возвращаться на родину 49,5% беженцев с Украины.

«Я не ожидала, что почти половина из них скажут, что хотят остаться здесь. Для нас это было большим сюрпризом», ― поделилась автор исследования Карен-Инге Карстофт.

При этом не уточняется, по каким причинам беженцы не хотят ехать на Украину. Карстофт считает, что это может быть связано с тем, что многие из попавших в Данию жителей Украины уже успели наладить в стране новую жизнь.

«Мы видим, что это группа, которая хорошо обосновалась в обществе. Многие работают, многие дети ходят в школу и так далее», — пояснила автор исследования.

По данным телерадиокомпании, с начала конфликта в феврале 2022 года в Данию приехали почти 40 тысяч украинских беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Евростата, около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В Германии проживают 1,1 млн беженцев. В Польше на данный момент официально проживает 958 тысяч беженцев с Украины.

Польский информационный портал INTERIA Biznes написал, что многие беженцы с Украины, несмотря на ряд привилегий, включая право на работу и социальные выплаты, покидают Польшу, уезжая в Германию либо на родину. Так, из 17 млн жителей Украины, въехавших в Польшу после начала российской спецоперации, на сегодняшний день уже 15 млн вернулись домой.

Журналист Джейкоб Лоринц в статье для Bloomberg рассказал, что жизнь в Канаде оказалась слишком тяжёлой и разочаровала многих украинских беженцев.