Москва, 27 ноября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Огромную очередь на автобусную остановку в Подмосковье из-за снегопада сняли на видео. Транспортный коллапс произошёл в ЖК «Пригород Лесное».

Кадр из видео

За сутки в столице выпало 35% осадков от месячной нормы. Общественный транспорт не справляется с нагрузкой. На кадрах, заснятых очевидцами, видно, как люди в ожидании транспорта выстроились длинной цепью.

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Пришедшая в Москву «чёрная метель» обернулась для москвичей очередями на остановках общественного транспорта. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец вечером 26 ноября отметил, что таких снегопадов в этот день не было почти полвека. Он предупредил, что порывы ветра будут достигать 17 м/с, видимость ухудшится, что приведёт к коллапсу в авиа и транспортном сообщении.

«Черная метель» — это погодное явление, при котором крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли. Оно не характерно для Москвы и привычно для Крайнего Севера.

Как сообщил Тишковец 27 ноября в результате аномальных снегопадов на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 21 см, в Тушино — 19 см. Это в три раза выше климатической нормы и соответствует многолетним показателям первой декады января.

Как ранее передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 27 ноября сообщил, что штормовое предупреждение в Москве продлили до 13 часов. МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве вечером 26 ноября. Москвичей предупредили, что с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября по Москве ожидается сильный снег и гололёд.