Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 27 ноября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Власти Кабардино-Балкарии 27 ноября временно закрыли курорт «Эльбрус». Туристам недоступны горнолыжные трассы и канатные дороги по причине сильного снегопада и угрозы схода лавин. Об этом сообщила администрация курорта в Telegram-канале.

Елена Афонина/ТАСС

«В горах сейчас опасная обстановка из-за сильного снегопада. Даже на поляне Азау на высоте 2350 м за ночь выпало более полуметра снега, а наверху осадки с очень сильным ветром», — проинформировала администрация.

Там сообщили о запрете выходить на склоны, гулять по экотропе и в лесу от Азау до Поляны нарзанов. Вместе с тем закрыли горнолыжные трассы. Администрация курорта запретила находиться выше дома 1 МЧС в посёлке Терскол, также она посоветовала туристам быть на связи с представителями гостиниц.

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