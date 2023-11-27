Самара, 27 ноября, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Самаре женщину, подозреваемую в пособничестве спецслужбам Украины, сообщили 27 ноября в пресс-службе ведомства.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Самаре пресечена противоправная деятельность пособницы украинских спецслужб», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанная склоняла участвующих в СВО российских военных перейти на сторону ВСУ. Она пыталась дискредитировать действия российской армии, используя материалы из соответствующих интернет-ресурсов.

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Против задержанной ФСБ возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведомство добавило, что продолжает оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября ФСБ задержала в Брянской области гражданина России, который намеревался присоединиться к ВСУ. Он собирался отправиться на Украину и вступить в одну из террористических организаций. Задержанного заключили под стражу.

ФСБ 24 ноября сообщила о задержании жителя Феодосии, подозреваемого в государственной измене. По версии следствия, он, сотрудничая с украинскими спецслужбами, отправил на Украину комплектующие к военной авиатехнике.