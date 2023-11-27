Москва, 27 ноября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал США виновником обострившегося палестино-израильского конфликта. Выступая на форуме «Примаковские чтения», он обратил внимание на регион Ближнего Востока, который в настоящее время «полыхает», и указал на действия Вашингтона.

Иван Шилов ИА Регнум

«Опять из-за деструктивной политики США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел», — сказал Ушаков.

Он отметил, что события, которые сейчас разворачиваются в регионе, были предсказуемы. Помощник президента назвал «элементом обречённости» неурегулированный ранее территориальный вопрос между Палестиной и Израилем.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. После атаки по Израилю и вторжения на юг еврейского государства у палестинского движения ХАМАС в плену оказались по меньшей мере 200 заложников. В ответ Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиационные удары по различным объектам инфраструктуры, в том числе и гражданским.

Тогда же Тель-Авив объявил о полной блокаде палестинского анклава, приостановив поставки воды, продовольствия, электричества, медикаментов и топлива. За время эскалации конфликта погибли более 14 тыс. жителей сектора Газа, пострадали более 33 тыс. человек. Погибшими числятся более 5,8 тыс. детей.