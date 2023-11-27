Москва, 27 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в Москве продлили до 13 часов, сообщил 27 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве», — рассказал он «РИА Новости».

За сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков.

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Как сообщало ИА Регнум, МЧС вечером 26 ноября объявило штормовое предупреждение в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября по Москве ожидался очень сильный снег и гололёд. Синоптики также прогнозировали усиление ветра до 15–20 м/с.

Ведомство также предупредило москвичей о снеге, который прогнозируется с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. Отмечалось, что местами будет идти ледяной дождь.