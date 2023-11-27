В Москве продлили штормовое предупреждение из-за снега
Вильфанд: в Москве продлили штормовое предупреждение из-за снега до 13:00
Москва, 27 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в Москве продлили до 13 часов, сообщил 27 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве», — рассказал он «РИА Новости».
За сутки в столице выпало 35% месячной нормы осадков.
Как сообщало ИА Регнум, МЧС вечером 26 ноября объявило штормовое предупреждение в Москве. По прогнозам синоптиков, с 21:00 26 ноября до 10:00 27 ноября по Москве ожидался очень сильный снег и гололёд. Синоптики также прогнозировали усиление ветра до 15–20 м/с.
Ведомство также предупредило москвичей о снеге, который прогнозируется с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. Отмечалось, что местами будет идти ледяной дождь.