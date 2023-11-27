Москва, 27 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Утром 27 ноября цены на такси в Москве на фоне сильного снегопада взлетели до максимума. Об этом 27 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«Ценник на такси в Москве из-за сильнейшего за 40 лет снегопада взлетел до максимума», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из водителей такси рассказал, что более половины его коллег в такую погоду из-за сложной дорожной обстановки и аварий не выезжают на работу, в результате чего пассажиров очень много, а такси мало.

Как рассказала одна из пассажирок такси, она отдала за 25 минут поездки на такси 1600 рублей.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 ноября столичный департамент транспорта сообщил, что из-за буксующих грузовых автомобилей на МКАД затруднено движение транспорта. В результате в районе Ярославского шоссе открыта только одна полоса из четырёх.

Ранее в этот же день в московском департаменте транспорта предупредили о возможных задержках в движении наземного транспорта в Москве из-за непогоды. При этом некоторые из маршрутов общественного транспорта по этой же причине могут временно изменить.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 26 ноября рассказал, что на Москву с Чёрного моря надвигается мощный циклон. По его словам, это повлечёт за собой самый сильный снегопад, который когда-либо был в ноябре.