Москва, 27 ноября, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления актёру и народному артисту России Владимиру Машкову, который 27 ноября отмечает 60-летний юбилей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Федоренко/РИА Новости Владимир Машков

«Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры», ― говорится в тексте поздравления.

Глава государства назвал Машкова ярким, самобытным актёром, которой блестяще реализовали свой профессиональный, творческий потенциал на режиссёрском поприще.

Путин пожелал актёру здоровья, вдохновения и удачи во всех начинаниях.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В кино дебютировал как актёр в 1989 году в фильме «Зелёный огонь козы». С 1990 года — актёр и с 1992 года — режиссёр Московского театра Олега Табакова. В апреле 2018 года стал художественным руководителем театра. В «Табакерке» Машков поставил три спектакля — «Звёздный час по местному времени», «Бумбараш» и «Смертельный номер».

Он известен своими фильмами «Вор», «Движение вверх», «Русский бунт», «Олигарх», «Распутин», «Родина» и «Экипаж».

В 2022 году жители России, которые прошли опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), включили Владимира Машкова в тройку лучших актёров 2022 года.