Киев, 27 ноября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Командование украинской армии обеспокоено возможностью расширения конфликта с Россией. Об этом 26 ноября заявил генерал-лейтенант Сергей Наев, ответственный за оборону северной границы республики, его слова привело ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

По утверждению Наева, в случае продолжения наращивания Россией производства оружия и технологического совершенствования боевые действия могут выйти за пределы востока и юга украинской территории.

«Мы готовимся к этому, устанавливаем мины и тренируем наши силы», — сказал он.

В публикации со ссылкой на разведку украинских ВВС и минобороны отмечается, что в последние два месяца со стороны России в сторону Украины запустили свыше 800 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в эфире немецкого канала Welt заявили, что командование ВСУ не даёт бойцам пауз для отдыха, потому что боится возникновения дыр в обороне. По данным телеканала, украинские военные находятся в окопах безвылазно в течение нескольких месяцев и это привело к крайнему изнеможению войск.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 26 ноября заявила, что отказ Киева от переговоров с Москвой превратил Украину в страну инвалидов и эмигрантов, а также в страну с переломанным хребтом в экономической, политической и социальной жизни и в сфере морального духа нации. По её словам, украинские власти знали об этом, так как все «добровольцы» из так называемых патриотов быстро закончились.