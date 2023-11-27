Москва, 27 ноября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упёртости НАТО, отказавшейся от предложенной системы безопасности. Об этом 27 ноября заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков.

Егор Алеев/ТАСС Помощник президента РФ Юрий Ушаков

«Последствием упёртости НАТО, полного игнорирования российских интересов стала ситуация, возникшая вокруг Украины», — сказал он, выступая на открытии Примаковских чтений.

Ушаков напомнил о попытках России выстраивать конструктивные отношения с НАТО. Помощник главы государства отметил, что этого не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 ноября назвал происходящее на Украине трагедией и необходимо искать пути для её прекращения.

При этом министр обороны Украины Рустем Умеров 20 ноября заявил, что украинские власти выбрали курс в пользу вступления страны в НАТО. Он назвал «натофикацию» одним из главных приоритетов министерства.

В МИД России в апреле назвали заявления о возможном вхождении Украины в НАТО недальновидными и опасными. В ведомстве выразили уверенность, что НАТО обещает принять Киев, чтобы мотивировать его выполнить задачу альянса — «победить» Москву.