Ростов-на-Дону, 27 ноября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать Ростовскую область. Об этом27 ноября сообщил губернатор региона Василий Голубев.

РИА Новости

Он уточнил, что дрон уничтожили.

«В 09:30 в Каменском районе сбит БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, последствий от падения беспилотника на земле не установлено. Голубев также поблагодарил военных за работу.

Что это был за летательный аппарат, губернатор не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, средства противовоздушной обороны сработали в Ростовской области днём 21 ноября. В результате воздушную цель уничтожили. По данным СМИ, это был украинский дрон.

Ещё одну воздушную цель уничтожили в регионе 19 октября. Разрушений и пострадавших не было.

Российские силы ПВО во второй половине дня 14 ноября вновь отработали по цели за пределами Ростовской области.