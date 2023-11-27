Камчатский край, 27 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Воды Берингова моря затопили аэропорт в Олюторском районе на Камчатке, сообщило 27 ноября агентство «Кам 24».

Кадр из видео

В зоне затопления оказался аэропорт в селе Тиличики. Вода полностью покрыла взлётно-посадочную полосу.

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что вода залила аэропорт утром, но к настоящему моменту уже отступила.

По данным АО «Камчатское авиационное предприятие», пришлось приостановить авиасообщение с Тиличиками, пока не проведут полного осушения взлётно-посадочной полосы.

Часть пассажиров, планировавших вылет из Тиличиков, сможет улететь вертолётами Ми-8, принадлежащими «Камчатскому авиационному предприятию».

На севере Камчатки бушует обширный циклон. Два дня назад он подошёл к региону с юга и прошёл над всем полуостровом. Сейчас циклон находится в Беринговом море.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848851" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в управлении МЧС по Сахалинской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным ведомства, в Долинском и Макаровском районах 28 ноября пройдут местами обильные осадки. Ожидается сильный ветер и метель. В этих районах подготовили технику для ликвидации возможных последствий непогоды.

Циклон обрушился 26 ноября на южные территории России. Пострадали Крым, Краснодарский край, а также Ростовская область, Донбасс.