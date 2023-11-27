На Камчатке затопило аэропорт из-за циклона
На Камчатке в Олюторском районе затопило аэропорт из-за циклона
Камчатский край, 27 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Воды Берингова моря затопили аэропорт в Олюторском районе на Камчатке, сообщило 27 ноября агентство «Кам 24».
В зоне затопления оказался аэропорт в селе Тиличики. Вода полностью покрыла взлётно-посадочную полосу.
Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что вода залила аэропорт утром, но к настоящему моменту уже отступила.
По данным АО «Камчатское авиационное предприятие», пришлось приостановить авиасообщение с Тиличиками, пока не проведут полного осушения взлётно-посадочной полосы.
Часть пассажиров, планировавших вылет из Тиличиков, сможет улететь вертолётами Ми-8, принадлежащими «Камчатскому авиационному предприятию».
На севере Камчатки бушует обширный циклон. Два дня назад он подошёл к региону с юга и прошёл над всем полуостровом. Сейчас циклон находится в Беринговом море.
Как сообщало ИА Регнум, в управлении МЧС по Сахалинской области предупредили о надвигающейся непогоде. По данным ведомства, в Долинском и Макаровском районах 28 ноября пройдут местами обильные осадки. Ожидается сильный ветер и метель. В этих районах подготовили технику для ликвидации возможных последствий непогоды.
Циклон обрушился 26 ноября на южные территории России. Пострадали Крым, Краснодарский край, а также Ростовская область, Донбасс.