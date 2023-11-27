Москва, 27 ноября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автомобильной дороге затруднено движение из-за буксующих грузовых автомобилей. Об этом 27 ноября сообщил столичный департамент транспорта.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что для движения автотранспорта в районе Ярославского шоссе открыта одна полоса из четырёх.

«На МКАД в районе Ярославского шоссе, д. 144, из-за буксующих грузовых автомобилей перекрыт съезд №93А», ― говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы города.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на Москву с Чёрного моря надвигается мощный циклон. По словам синоптика, это повлечёт за собой самый сильный снегопад, который когда-либо был в ноябре.

Ранее в этот же день московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о снеге с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. В ведомстве уточнили, что местами ожидаются ледяной дождь и сильный гололёд.

Столичный департамент транспорта сообщил, что из-за плохих погодных условий в Москве возможны задержки в движении наземного транспорта. Также из-за непогоды некоторые маршруты общественного транспорта могут временно изменить.