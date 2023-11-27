Учеников нескольких школ Таганрога перевели на дистант из-за непогоды
Учащихся пяти школ в Таганроге перевели на дистант из-за непогоды
Таганрог, Ростовская область, 27 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области из-за непогоды школьников переводят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.
Он уточнил, что 27 ноября на «удалёнку» полностью перешли пять школ. Это связано с проблемами с энергоснабжением в связи с неблагоприятными погодными условиями.
«В связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы № 3,5,8,26, лицей № 28», ― написал Фатеев в Telegram-канале.
В остальных школах и дошкольных учреждениях решение о присутствии детей на занятиях могут принимать родители. При этом, как отметил глава администрации города, справок из медицинских учреждений за этот день не понадобится.
Фатеев предупредил таганрожцев о том, что ветер по-прежнему достигает до 30 м/с, и попросил горожан по возможности оставайтесь дома.
По данным МЧС, в Ростовской области на ближайшие сутки действует штормовое предупреждение: ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные осадки с порывами ветра до 15-20 м/с.
Как сообщало ИА Регнум, во власти непогоды оказались сразу на несколько российских регионов. Днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В результате этого на море поднялся сильный шторм. Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали в общей сложности свыше 310 человек, включая 43 ребёнка.
Из-за сильного ветра в Краснодарском крае в ночь на 27 ноября в 21 муниципальном образовании упали 255 деревьев. Из-за падения деревьев и конструкций в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске пострадали пять человек.
В посёлке Ясенская в городе Ейске вода из-за сильных дождей переливалась через дорогу. МЧС провело эвакуацию 42 человек в двух населённых пунктах.