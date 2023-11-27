Таганрог, Ростовская область, 27 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. В Таганроге Ростовской области из-за непогоды школьников переводят на дистанционный режим обучения. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что 27 ноября на «удалёнку» полностью перешли пять школ. Это связано с проблемами с энергоснабжением в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы № 3,5,8,26, лицей № 28», ― написал Фатеев в Telegram-канале.

В остальных школах и дошкольных учреждениях решение о присутствии детей на занятиях могут принимать родители. При этом, как отметил глава администрации города, справок из медицинских учреждений за этот день не понадобится.

Фатеев предупредил таганрожцев о том, что ветер по-прежнему достигает до 30 м/с, и попросил горожан по возможности оставайтесь дома.

По данным МЧС, в Ростовской области на ближайшие сутки действует штормовое предупреждение: ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют сильные осадки с порывами ветра до 15-20 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, во власти непогоды оказались сразу на несколько российских регионов. Днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В результате этого на море поднялся сильный шторм. Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали в общей сложности свыше 310 человек, включая 43 ребёнка.

Из-за сильного ветра в Краснодарском крае в ночь на 27 ноября в 21 муниципальном образовании упали 255 деревьев. Из-за падения деревьев и конструкций в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске пострадали пять человек.

В посёлке Ясенская в городе Ейске вода из-за сильных дождей переливалась через дорогу. МЧС провело эвакуацию 42 человек в двух населённых пунктах.