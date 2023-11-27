Москва, 27 ноября, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Аэропорт Жуковский в Московской области с 06:00 мск 27 ноября из-за снегопада закрыт на чистку взлётно-посадочной полосы. Об этом 27 ноября сообщила Росавиация в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/Global Look Press

«Подмосковный аэропорт Жуковский с 6 часов утра закрыт на чистку взлётно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате этого командиры самолётов, следовавших из Душанбе (Таджикистан) и Оша (Киргизия), приняли решение о совершении посадки в аэропорту Домодедово.

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают свою работу в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что надвигающийся на Москву с Чёрного моря мощный циклон повлечёт за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. По его словам, в связи с этим ожидаются мокрый снег и усиление ветра до 15–20 м/с.

Московский департамент транспорта 27 ноября сообщил, что из-за непогоды в Москве возможны задержки в движении наземного транспорта. По данным службы, некоторые маршруты общественного транспорта по этой же причине могут временно изменить.