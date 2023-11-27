Судак, Крым, 27 ноября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Один человек погиб из-за последствий шторма в Крыму, сообщил 27 ноября советник главы региона Олег Крючков в эфире «России 24».

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сказал Крючков.

МЧС России 27 ноября сообщило, что один человек к Крыму числится пропавшим без вести после того, как на регион обрушился шторм.

Также, по данным ведомства, ещё четыре человека получили травмы. Сотрудники МЧС всю ночь проводили эвакуацию из подтопленных домов.

По данным Минздрава России, в Евпатории из-за непогоды пострадали семь человек. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация, пятерым помощь оказали амбулаторно.