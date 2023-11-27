Анкара, 27 ноября, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Двое турецких моряков, которых вместе с остальной командой освободили с захваченного пиратами танкера Central Park, чувствуют себя хорошо. Об этом 27 ноября сообщили в главном управлении по морским делам министерства транспорта Турции.

Кадр из видео

В ведомстве добавили, что установили связь с компанией, которой принадлежит судно, и турецкой командой.

По данным телеканала TRT Haber, на борту танкера находились турецкий капитан Айдын Хасарджи и его помощник Окан Юксель.

«Состояние моряков хорошее», ― говорится в сообщении управления.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Аденском заливе у побережья Йемена пираты напали на танкер Central Park под флагом Либерии, связанный с Израилем, и взяли судно под свой контроль. На борту находились 22 члена экипажа ― граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозило фосфорную кислоту.

Компания Zodiac Maritime, владелица танкера, входит в состав Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эяль Оферу.

Танкер захватили пятеро вооружённых боевиков-пиратов, однако они не смогли добраться до экипажа — моряки укрылись в безопасном помещении. Нападавшие хотели выломать двери, но не смогли. После этого они попытались на своей лодке вернуться к берегам Йемена.

Подоспевшее судно ВМС США преследовало пиратов, производя предупредительные выстрелы. К операции задержания подключился и боевой вертолёт США. Эсминцу USS Mason в перехвате помог японский эсминец. В результате пиратов задержали и допросили американские военные. Экипаж и груз на судне не пострадали.

Центральное командование США сообщило, что после задержания боевиков ночью 27 ноября американский эсминец Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе, подвергся ракетной атаке в Аравийском море. Две баллистические ракеты выпустили в сторону корабля со стороны районов Йемена, контролируемого хуситами.