Турция, 27 ноября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. У побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи, передал 27 ноября телеканал A Haber.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер.

В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход Kevalay Queen, который шёл под флагом Ливии. В районе выхода из Босфора в Мраморное море у судна повредился двигатель и его начало сносить к берегу. Теплоход отбуксировали к стоянке Ахыркапы.

Как сообщало ИА Регнум, из-за шторма на Чёрном море сухогруз Blue Shark выбросило на мель в районе посёлка Витязево в городе Анапа в Краснодарском крае. На борту судна находится 21 член экипажа, включая граждан Индии, Египта и Сирии. Сухогруз шёл под флагом Белиза.

По данным оперштаба Кубани, разлива нефтепродуктов в результате ЧП не произошло. Сухогруз снимут с мели, когда позволит погода.