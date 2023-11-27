Евпатория, Крым, 27 ноября, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Семь человек пострадали в городе Евпатория из-за шторма и ливней, сообщили 27 ноября в Минздраве РФ.

МЧС России/ТАСС

«В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым в городе Евпатория пострадали семь человек», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что двух пострадавших госпитализировали в Евпаторийскую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Остальные пять человек получили амбулаторную помощь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848840" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, из-за шторма и ливней из Евпатории и из Сакского района эвакуировали 311 человек, в том числе 43 ребёнка. В центрах временного размещения в Крыму находится 71 человек.

Глава администрации Евпатории Елена Демидова накануне, 26 ноября, заявили о начале эвакуации из-за шторма. По её словам, ситуация в городе непростая. Людей размещают в санаториях и пансионатах.