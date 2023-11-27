Симферополь, 27 ноября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Из-за шторма общественный транспорт в Республике Крым в понедельник, 27 ноября, будет работать в режиме выходного дня. Об этом 27 ноября сообщил глава регионального минтранса Николай Лукашенко в Telegram-канале.

МЧС России/ТАСС imgonline-com-ua-Resize-

«Сегодня, 27 ноября, общественный транспорт в городах и районах работает в режиме выходного дня», — написал он.

Глава минтранса Крыма попросил учитывать это при планировании поездок и принёс извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 ноября губернатор региона Сергей Аксёнов сообщил, что из-за плохой погоды понедельник, 27 ноября, объявлен в республике нерабочим днём. В Севастополе по этой же причине объявили понедельник нерабочим днём для сотрудников учреждений соцсферы и школ.

Позднее в этот же день в пресс-службе МЧС России рассказали, что в результате начавшегося вечером 26 ноября в Крыму мощного шторма пропал один человек. По данным ведомства, ещё четыре человека пострадали.