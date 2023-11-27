Вашингтон, 27 ноября, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Ночью 27 ноября американский эсминец Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе, подвергся ракетной атаке в Аравийском море. Об этом сообщило Центральное командование США.

Представители армии США уточнили, что инцидент произошёл после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. По данным американских военных, в сторону корабля выпустили две баллистические ракеты. Они прилетели со стороны районов Йемена, контролируемого хуситами.

«Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в Аденском заливе у побережья Йемена пираты напали на танкер Central Park под флагом Либерии, связанный с Израилем, и взяли судно под свой контроль. На борту находились 22 члена экипажа ― граждане Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозило фосфорную кислоту.

Компания Zodiac Maritime, владелица танкера, входит в состав Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эяль Оферу.

Как сообщил позднее телеканал Fox News, пятеро вооружённых боевиков-пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до экипажа — моряки укрылись в безопасном помещении. Пираты хотели выломать двери, но не смогли, тогда они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.

Подоспевшее судно ВМС США преследовало нападавших, производя предупредительные выстрелы. К операции задержания подключился и боевой вертолёт США. Авианосцу USS Mason в перехвате помог японский эсминец. В результате пиратов задержали и допросили американские военные. Экипаж и груз на судне не пострадали.