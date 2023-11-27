Москва, 27 ноября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Из-за плохих погодных условий в Москве возможны задержки в движении наземного транспорта. Об этом 27 ноября сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В связи с ухудшением погодных условий в разных районах города могут наблюдаться задержки в движении наземного транспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также из-за непогоды некоторые маршруты общественного транспорта могут временно изменить.

В связи с этим департамент призвал жителей и гостей столицы быть внимательными и слушать объявления водителей.

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Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на Москву с Чёрного моря надвигается мощный циклон. По словам синоптика, это повлечёт за собой самый сильный снегопад, который когда-либо был в ноябре.

Ранее в этот же день московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о снеге, который прогнозируется с вечера 27 ноября до утра 28 ноября. В ведомстве уточнили, что местами ожидается ледяной дождь и сильный гололёд.