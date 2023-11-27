Краснодар, 27 ноября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Пять человек пострадали из-за падения деревьев и конструкций в Краснодарском крае, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

МЧС России

По данным ведомства, в ночь на 27 ноября в 21 муниципальном образовании Краснодарского края из-за сильного ветра упало 255 деревьев.

«В Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске есть пострадавшие от падения деревьев и металлических конструкций, они доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести», — сообщили в МЧС.

Ведомство добавило, что в Новороссийске на территорию частного домовладения сошёл селевой поток, повредив подпорную стену и забор. В Темрюкском районе в станице Вышестеблиевской с двухэтажного дома ветром сорвало около 50 метров кровли.

В посёлке Ясенская в городе Ейске вода из-за сильных дождей переливалась через дорогу. МЧС провело эвакуацию 42 человек в двух населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, в Краснодарском крае во время шторма возле Анапы выбросило на мель сухогруз Blue Shark. Разлива нефтепродуктов не произошло.

В Крыму из Сакского района и Евпатории из-за непогоды эвакуировали 311 человек, включая 43 ребенка.