Донецк, 27 ноября, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Как минимум 190 тысяч жителей Донецка остались без электроснабжения в результате шторма, который обрушился на южные регионы России. Об этом 27 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов», — написал он.

По словам Кулемзина, в данный момент обесточены 20 подстанций и 1414 тяговых подстанций, а также отключены от электроснабжения 214 котельных.

Все бригады работников ремонтных служб работают в усиленном круглосуточном режиме для ликвидации последствий непогоды, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября стало известно, что свыше 310 человек, включая 43 ребенка, эвакуировали из Евпатории и Сакского района Крыма в результате непогоды. По данным МЧС России, сейчас в двух пунктах временного размещения находится 71 человек, включая 11 детей.

Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев 26 ноября сообщил, что в Евпатории из-за подтопления территорий эвакуировали свыше 200 человек. По его словам, на территории городского округа развернули пять пунктов временного размещения.

Днём 26 ноября на западное побережье полуострова Крым обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с, на море поднялся сильный шторм.