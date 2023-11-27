Симферополь, 27 ноября, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Из Евпатории и Сакского района Крыма эвакуировали в общей сложности свыше 310 человек, включая 43 детей, из-за непогоды. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе МЧС России.

МЧС России/ТАСС

«Из Евпатории и Сакского района были эвакуированы 311 человек, из них 43 ребёнка», — процитировало сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что в двух пунктах временного размещения сейчас находится 71 человек, в том числе 11 детей.

Из-за перелива через дорожное полотно движение автотранспорта на участке автомобильной дороги Саки — Евпатория перекрыто и организован его объезд, добавили в пресс-службе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848834" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев рассказал, что в Евпатории из-за подтопления территорий эвакуировали свыше 200 человек. По его словам, на территории городского округа развернули пять пунктов временного размещения.

Ранее в этот же день стало известно, что в Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате морского шторма. Людей начали размещать в санаториях и пансионатах.

Днём 26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В результате этого на море поднялся сильный шторм.