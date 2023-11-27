Южно-Сахалинск, 27 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. На территории двух районов Сахалинской области 28 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные явления, сообщили 27 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

anhelina65/Global Look Press

«28 ноября на территории Долинского и Макаровского районов прогнозируются умеренные осадки (преимущественно снег), местами сильные, ветер 15–20 м/с, метель, на дорогах гололедица», — сообщили в пресс-службе.

МЧС направило в администрации этих районов и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию.

По данным ведомства, в этих районах к реагированию на непогоду и её последствия готовы необходимые силы и средства.

Как сообщало ИА Регнум, мощный шторм обрушился накануне, 26 ноября, на территорию Крыма. В результате четыре человека пострадали, один пропал без вести.

МЧС ведёт работу по эвакуации людей из домов, попавших в зону подтопления. Так, 311 человек эвакуировали из Сакского района и Евпатории.