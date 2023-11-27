Анапа, Краснодарский край, 27 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. На месте выброса на мель сухогруза Blue Shark, шедшего под флагом Белиза, в районе краснодарского посёлка Витязево у Анапы не зафиксировано разлива нефтепродуктов. Об этом 27 ноября сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале.

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«Разлива нефтепродуктов [на месте выброса на мель судна] нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сухогруз планируют снять с мели после улучшения погодных условий.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 27 ноября стало известно, что сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма у Анапы. Сейчас судно находится на расстоянии примерно в 140 метрах от берега. На его борту находится 21 член экипажа, в их числе граждане Сирии, Индии и Египта.

На Краснодарский край и Крым 26 ноября обрушился шторм. В результате плохих погодных условий в Анапе 27 ноября отменили занятия в школах и детских садах.