Москва, 27 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Украинские войска в зоне боевого соприкосновения не могут воспользоваться западной бронетехникой из-за установившейся распутицы, рассказал журналистам командир группы подразделения спецназа «Осман» Минобороны РФ с позывным Метис.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

По его словам, российские военные не зависят от времени года, зимой и летом всё и все работают.

«Для ВСУ, может, что-то и усложнилось, потому что у них была своя тактика, поменялась погода, техника заграничная, которая по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — отметил Метис.

Раньше, по его словам, ВСУ на запорожском направлении продвигались на легкобронированной, на тяжёлой технике, сейчас приходится действовать пешими группами, скрывая перемещение по лесополосам.

Как сообщало ИА Регнум, у ВСУ растут потери личного состава из-за ненадлежащих условий несения службы во время холодной погоды. Из окрестностей Купянска украинские боевики стали поступать в больницы с тяжёлыми формами ОРЗ и другими заболеваниями, связанными с переохлаждением, заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинцы жалуются на холодную и некачественную форму, отсутствие ротации. Им приходится сидеть в сырых окопах, поскольку снабжения отопительными приборами и топливом недостаточно.

Обозреватель американского журнала The National Interest Марина Мирон признала, что грядущая зима может стать для украинской армии злейшим врагом. Некоторые из дронов станет сложнее использовать в условиях низких температур, ветра или снега. Морозы также снизят возможности передвижения и использования тяжёлой техники, повысится риск обморожений, это может негативно отразиться на моральном духе ВСУ, добавила эксперт.