Военные США задержали напавших на танкер пиратов у берегов Йемена
Fox News: военные США задержали напавших на танкер пиратов у берегов Йемена
Вашингтон, 27 ноября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены военными США. Экипаж и груз на судне не пострадали. Подробности инцидента сообщил телеканал Fox News.
Установлено, что перевозивший фосфорную кислоту танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, был захвачен 26 ноября у берегов Йемена.
Пятеро вооруженных боевиков-пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до экипажа — моряки укрылись в безопасном помещении.
Пираты хотели выломать двери, но не смогли, тогда они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.
Подоспевшее судно ВМС США преследовало нападавших, производя предупредительные выстрелы. К операции задержания подключился и боевой вертолёт США.
«Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Пираты задержаны и допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», — сообщил телеканал.
Как сообщало ИА Регнум, в Аденском заливе у побережья Йемена неизвестные захватили танкер Central Park. Неизвестные напали на танкер под флагом Либерии и взяли судно под свой контроль. Компания Zodiac Maritime, владелица танкера, входит в состав Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эяль Оферу.
На борту находились 22 члена экипажа.
19 ноября хуситские мятежники захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Тогда уточнялось, что судно в момент захвата шло неподалёку от побережья Аденского залива.
Перед этим хуситы заявили о намерении захватывать любые суда, связанные с Израилем. Они также призвали другие страны отозвать с них свои экипажи.