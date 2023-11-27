Вашингтон, 27 ноября, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Пираты, напавшие на танкер Central Park у побережья Йемена, задержаны и допрошены военными США. Экипаж и груз на судне не пострадали. Подробности инцидента сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Пираты

Установлено, что перевозивший фосфорную кислоту танкер Central Park, принадлежащий фирме Zodiac Maritime, был захвачен 26 ноября у берегов Йемена.

Пятеро вооруженных боевиков-пиратов захватили танкер, но не смогли добраться до экипажа — моряки укрылись в безопасном помещении.

Пираты хотели выломать двери, но не смогли, тогда они на своей лодке попытались вернуться к берегам Йемена.

Подоспевшее судно ВМС США преследовало нападавших, производя предупредительные выстрелы. К операции задержания подключился и боевой вертолёт США.

«Японский эсминец помог авианосцу USS Mason в перехвате. Пираты задержаны и допрошены американскими военными, отвечающими за борьбу с пиратством», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, в Аденском заливе у побережья Йемена неизвестные захватили танкер Central Park. Неизвестные напали на танкер под флагом Либерии и взяли судно под свой контроль. Компания Zodiac Maritime, владелица танкера, входит в состав Zodiac Group, принадлежащей израильскому миллиардеру Эяль Оферу.

На борту находились 22 члена экипажа.

19 ноября хуситские мятежники захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Тогда уточнялось, что судно в момент захвата шло неподалёку от побережья Аденского залива.

Перед этим хуситы заявили о намерении захватывать любые суда, связанные с Израилем. Они также призвали другие страны отозвать с них свои экипажи.