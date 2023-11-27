В результате непогоды в Крыму пострадали семь человек
«Известия»: в результате непогоды в Крыму пострадали семь человек
Симферополь, 27 ноября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. По предварительным данным, на Крымском полуострове из-за разгула средиземноморского циклона, шквалистого ветра пострадали несколько человек.
Так, в больницы региона обратились семь пострадавших, амбулаторная помощь оказана пяти крымчанам, двоих госпитализировали.
В пункты временного размещения определены 311 человек, в их числе 43 ребёнка, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам синоптиков, Крым в понедельник, 27 ноября, вновь накроет циклон — ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом.
Ситуация в регионе, пострадавшем накануне от шквалистого ветра, усугубится осадками, местами очень сильными, гололедицей, порывами ветра 28–33 метра в секунду.
26 ноября в Крыму почти полмиллиона жителей остались без света из-за штормового ветра. Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский районы республики наиболее пострадали от стихии. Восстанавливают электроснабжение 38 бригад.
Ранее в министерстве транспорта республики сообщили об ограничении движения из-за шторма на четырёх участках трассы Евпатория — Саки и опубликовали схему объезда перекрытых участков.