Москва, 27 ноября, 2023, 07:28 — ИА Регнум. Киевский авиазавод попал под российский ракетный обстрел. На расположенном в районе аэропорта Жуляны предприятии производились беспилотники для нужд ВСУ, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Попадания пришлись по «Заводу 410», известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — сказал он.

В качестве доказательства своих слов подпольщик предоставил «РИА Новости» видеокадры взрывов. Россия нанесла удар по авиазаводу в Киеве ночью 24 ноября. На подтверждение результатов подпольщикам потребовалось некоторое время.

На видео сначала прогремели взрывы от работы зенитной установки украинских средств ПВО, после этого стали заметны яркие вспышки.

Подпольщик добавил, что прилёт был качественный, позже произошла детонация.

Как сообщало ИА Регнум, по словам очевидцев, взрывы в Киеве и в районе аэропорта Жуляны начались с пяти часов утра, в небе было много дронов. Взрывы прогремели в Голосеевском районе, на Печерске в центре города. После этого в нескольких районах Киева пропало электричество.

Спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами. ВС РФ стали применять карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2», это усложняет работу противовоздушной обороны, признал он.