В Крыму прогнозируют ураганный ветер и сильные дожди со снегом
В Крыму на 27 ноября прогнозируют ураганный ветер и сильные дожди со снегом
Симферополь, 27 ноября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, Крымский полуостров в понедельник, 27 ноября, вновь накроет средиземноморский циклон — ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики.
Ситуация в регионе, пострадавшем накануне от шквалистого ветра, усугубится осадками, местами очень сильными, гололедицей, порывами ветра 28–33 метра в секунду.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 ноября шторм обрушился на Краснодарский край и Крым. Из-за непогоды в городе Анапе по решению администрации в понедельник, 27 ноября, отменили занятия в школах и детских садах.
В порту Ялты во время шторма оторвалась сухогрузная баржа. В городе повалившиеся от ураганного ветра деревья стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов, отопления и водоснабжения.
Также из-за ураганов и ливней вышло из берегов море в Турции.