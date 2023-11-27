Симферополь, 27 ноября, 2023, 07:18 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, Крымский полуостров в понедельник, 27 ноября, вновь накроет средиземноморский циклон — ожидаются ураганный ветер и дожди со снегом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ситуация в регионе, пострадавшем накануне от шквалистого ветра, усугубится осадками, местами очень сильными, гололедицей, порывами ветра 28–33 метра в секунду.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 ноября шторм обрушился на Краснодарский край и Крым. Из-за непогоды в городе Анапе по решению администрации в понедельник, 27 ноября, отменили занятия в школах и детских садах.

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В порту Ялты во время шторма оторвалась сухогрузная баржа. В городе повалившиеся от ураганного ветра деревья стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов, отопления и водоснабжения.

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Также из-за ураганов и ливней вышло из берегов море в Турции.