Вашингтон, 27 ноября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден не появится на двухнедельном форуме в Дубае, посвящённом изменению климата, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Также 28-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пропустит вице-президент США Камала Харрис, подтвердила её пресс-секретарь Кирстен Аллен.

На мероприятии представлять США будет спецпосланник президента по климату Джон Керри.

Конференцию по климату проведут в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Причина отсутствия на ней американского лидера не называется.

Как сообщало ИА Регнум, весной Джо Байден отказался присутствовать на официальной коронации короля Великобритании Карла III. Он поздравил монарха с предстоящей коронацией по телефону и выразил желание встретиться с королём в будущем.

Глава Объединённых Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян выразил готовность организовать встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на конференции ООН по климату COP28 30 ноября в Дубае. По информации ливанской газеты L’Orient-Le Jour, глава Эмиратов проинформировал об этом президента США Джо Байдена, который якобы её одобрил и заявил о готовности помочь.