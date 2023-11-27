Москва, 27 ноября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции российские военные поразили на донецком направлении станцию радиоэлектронной борьбы и блиндаж ВСУ, в районе Красногоровки уничтожен склад боеприпасов противника, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев уточнил, что по позициям противника отработали огнём артиллерии.

«Поражены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», а также два пикапа и блиндаж подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также артиллерийские расчёты ликвидировали украинский склад боеприпасов около Красногоровки, заключил начальник пресс-центра.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы Южной группировка ВС России уничтожили в ДНР около 290 украинских военных. Кроме того, уничтожены три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Военная операция по ликвидации личного состава 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ проводилась при поддержке авиации и артиллерии.

До конца 2023 года армия РФ получит на вооружение первые российские морские дроны. Руководство холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) заявило о достигнутой договорённости с Минобороны на поставку для ВМФ десяти дронов. Опытную партию испытают в зоне спецоперации.