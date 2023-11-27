Лондон, 27 ноября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации не оставили «живого места», превратив территории в крупнейшие минные поля в истории, передвижение в некоторых районах практически невозможно, не говоря уже о боевых действиях. Такое заключение сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп для The Times.

Иван Шилов ИА Регнум Минное поле

По словам эксперта, это самое масштабное заполнение земли минами и неразорвавшимися боеприпасами в Европе со времен Второй мировой войны.

«Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, всё остальное было просто учением», — признался Хеслоп.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные в ходе боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны.

По словам российского командира, противника отличает главная «фишка» — подлость. Их таким приёмам обучили американские и английские инструкторы.

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