The Times: ВС РФ сделали из Украины крупнейшее в истории минное поле
The Times: ВС России сделали из Украины крупнейшее в истории минное поле
Лондон, 27 ноября, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Российские военные в зоне спецоперации не оставили «живого места», превратив территории в крупнейшие минные поля в истории, передвижение в некоторых районах практически невозможно, не говоря уже о боевых действиях. Такое заключение сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп для The Times.
По словам эксперта, это самое масштабное заполнение земли минами и неразорвавшимися боеприпасами в Европе со времен Второй мировой войны.
«Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, всё остальное было просто учением», — признался Хеслоп.
Как сообщало ИА Регнум, украинские военные в ходе боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны.
По словам российского командира, противника отличает главная «фишка» — подлость. Их таким приёмам обучили американские и английские инструкторы.
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