Прага, 27 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. В Чехии 27 ноября запланировали провести самую масштабную в истории страны забастовку профсоюзов, заявили накануне организаторы «Дня протестов».

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

«В забастовке намерены принять участие около 1 млн работников предприятий и фирм, а также 70% персонала начальных и средних школ», — заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула.

Целью митинга лидер крупнейшего в стране профобъединения назвал необходимость заставить чешские власти задуматься о происходящем в обществе. Если правительство не заметит этой акции, настроение в обществе может ухудшиться, предположил Стржедула.

Больше всего профсоюзы недовольны одобренным парламентом и подписанным президентом правительственным пакетом мер по оздоровлению госфинансов за счёт снижения госдотаций, отмены ряда налоговых льгот, повышения НДС на некоторые виды товаров и услуг, изменения условий выплаты пенсий и других мер. Предпринимаемые реформы, по мнению профсоюзов и оппозиции, приведут лишь к повышению инфляции, отрицательно отразятся на росте экономики, снизят уровень жизни граждан.

По словам Стржедулы, намеченная забастовка станет крупнейшей акцией протеста, когда-либо проходившей в Чехии. Митингующие прервут производственный процесс минимум на один час. К акции присоединятся работники сферы транспорта, образования, здравоохранения, культуры, пищевой и деревообрабатывающей отраслей, железнодорожники и ряда других. В поддержку акции выступили Совет по делам инвалидов и Совет по делам пожилых людей. Шествия запланированы по всем регионам республики.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября на Вацлавской площади в центре Праги прошёл митинг протеста под девизом «Чехия против правительства». Организаторы акции призвали её участников выразить своё недовольство деятельностью кабмина, а именно экономическими и пенсионными реформами. В шествии участвовали несколько тысяч человек.

В апреле более 30 тыс. человек вышли на улицы Праги на митинг под лозунгом «Чехия против нищеты». Активисты выступали против политики действующего правительства, а также ухудшения финансового положения граждан на фоне роста цен и энергетического кризиса.