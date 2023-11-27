Москва, 27 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. Российская армия до конца 2023 года получит на вооружение первые российские морские дроны. Их испытают в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал «РИА Новости» управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

Иван Шилов ИА Регнум Черное море

Минобороны для ВМФ закупило универсальные безэкипажные катера на базе платформы типа «Визир».

По словам Даниленко, уже есть договорённость на поставку десяти дронов.

«Это будет первая опытная партия, которую испытают в зоне спецоперации», — сказал управляющий.

Безэкипажные катера способны разгоняться до 80 км в час, перевозить взрывчатку весом до 600 кг и преодолевать более 200 км. Дроны также смогут работать в качестве платформы для воздушного беспилотника или антидрона.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Беспилотники следовали в направлении Крыма. Все объекты были уничтожены.

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